‘Kabinet moet meer doen voor werkenden’

De aandacht voor middeninkomens tijdens Prinsjesdag is positief, maar het extraatje dat wordt beloofd is een wassen neus zolang Nederland „verslaafd blijft aan flexwerk”. Dat zegt vakbond CNV in een reactie.

Een kwart van alle werkenden, 2 miljoen mensen, heeft een onzeker contract. „Zij zijn niet geholpen met wat extra koopkrachtpraatjes maar hebben zekerheid nodig”, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. CNV wil dat het kabinet harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in de publieke sector, met name in het onderwijs en de zorg. „Wij pleiten voor een opleidingsbudget van 1000 euro voor iedere Nederlander.”

Vakbond De Unie sluit zich bij de kritiek op de koopkrachtmaatregelen aan en roept op tot ontwikkeling van werknemers en lastenverlichting. „Elke Nederlander een paar euro extra geven is geen oplossing”, stelt voorzitter Reinier Castelein. Hij wijst op steeds nieuwe kostenposten van het Rijk en overheden als provincies en gemeentes die bij burgers worden neergelegd en de afnemende koopkracht, onder meer door uitblijvende pensioenindexatie. „Dit kabinet zou in zijn laatste volle regeringsjaar vol moeten inzetten op het herstel van vertrouwen en daarom veel centraler moeten gaan aansturen.”

Ook Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil meer investeringen in werkenden. Het kabinet moet volop investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat ze gezond tot aan hun pensioen kunnen werken. Voor modale inkomens is het bovendien noodzakelijk de lasten „echt” te verlichten. Volgens de VCP zouden investeringen onder andere moeten gaan naar maatregelen om de werkdruk te verlichten. VCP luidt ook de noodklok over de slechte staat van grote pensioenfondsen, die het gevolg zou zijn van „rigide regels”. Het kabinet moet daarover in gesprek om tot een oplossing te komen, aldus de vakcentrale.