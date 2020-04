Kabinet met terugkeer Ollongren weer ‘op volle sterkte’

Het kabinet is met de terugkeer van Kajsa Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weer „op volle sterkte”, aldus premier Mark Rutte. De D66-minister is dinsdag weer begonnen nadat zij maanden uit de running was door complicaties na een operatie aan haar bijholtes.

Het kabinet ging 1 november op de schop vanwege de afwezigheid van Ollongren. Haar staatssecretaris Raymond Knops werd tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken en Stientje van Veldhoven werd minister voor Milieu en Wonen. Zij was staatssecretaris op Infrastructuur en Waterstaat. Beiden zijn sinds dinsdag weer staatssecretaris.

De portefeuille AIVD is nu ook weer terug bij Binnenlandse Zaken. Minister Ank Bijleveld van Defensie was de afgelopen maanden verantwoordelijk voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst.

Ollongrens partijgenoot Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft voorlopig nog even vicepremier. Dat komt omdat hij volledig is ingewerkt in het coronadossier. Op een nog nader te bepalen tijdstip neemt Ollongren het vicepremierschap weer op zich.

In een brief aan D66-leden schrijft Ollongren dat het een lastige tijd voor haar is geweest. „De afgelopen maanden waren niet makkelijk. Het medische traject en het herstel duurden langer dan verwacht en gingen gepaard met ups en downs.”