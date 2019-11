'Kabinet komt met aanpak anorexia'

Het kabinet wil de komende tien jaar het aantal ernstig zieke jongeren met een eetstoornis - vooral anorexia - flink terugdringen. In het land komen twee speciale kenniscentra voor de aanpak van eetstoornissen en er wordt een werkwijze opgesteld om patiënten minder te voeden onder dwang. Dat schrijft het AD.

Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een onverslaanbare ziekte met in zo‘n tien procent van de gevallen de dood als gevolg. Een kwart van de jonge vrouwen, want daar gaat het meestal om, geneest niet. Zij komen in een zwaar hulpverleningstraject terecht. Soms moeten patiënten zelfs onder dwang in leven worden gehouden via een sonde met voeding of vocht.

Een groep met experts op het gebied van eetstoornissen (K-EET) heeft op verzoek van minister De Jonge (Volksgezondheid) een plan van aanpak gemaakt. De Jonge deelt die ambitie, meldt hij vandaag in een Kamerbrief.