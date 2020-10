Kabinet kijkt welwillender naar informatieverzoeken uit Kamer

Het kabinet wil gerichte verzoeken om documenten door Tweede Kamerleden voortaan ruimhartiger beoordelen. Informatie die burgers op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zouden krijgen, moet ook aan de Kamer worden verstrekt. Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

De Tweede Kamer dringt er al langer op aan dat het kabinet ruimhartiger documenten verstrekt als individuele Kamerleden daar om vragen. Bijvoorbeeld stukken voor ‘intern beraad’, waarin persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren staan, worden nu vaak niet gedeeld. Mits die beleidsopvattingen onleesbaar worden gemaakt, zou dat volgens de Kamer wel moeten gebeuren.

Burgers die een verzoek indienen op basis van de Wob, krijgen nu in de praktijk soms meer informatie dan Kamerleden. Ollongren noemt het „begrijpelijk” dat daarover onvrede leeft in de Kamer. „Het kabinet onderstreept de onwenselijkheid van dergelijke voorvallen en het wantrouwen dat dit teweegbrengt in de informatierelatie.”

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg de regering begin dit jaar te bevestigen dat een Kamerlid specifieke documenten moet kunnen opvragen, op basis van artikel 68 van de Grondwet, en „binnen redelijke termijn moet kunnen ontvangen”. De gehele Kamer schaarde zich achter zijn oproep.

De Raad van State kwam onlangs met een advies voor het kabinet over hoe om te gaan met artikel 68 van de Grondwet, dat het recht op informatie van het parlement regelt. De raad noemde het „vooral van belang dat in de relatie tussen Kamerleden, bewindslieden en ambtenaren meer begrip en ontspanning wordt gebracht”. Het kabinet deelt deze analyse, zegt Ollongren.