Kabinet kan toekomstzorgen jongerenorganisaties niet wegnemen

Studenten- en scholierenorganisaties maken zich zorgen over het toekomstperspectief dat het kabinet jongeren biedt. „De crisis brengt jongeren massaal in de knel. Het kabinet blijft benadrukken hoe belangrijk jongeren zijn voor de toekomst, maar acties om de toenemende studieschulden, jeugdwerkloosheid en huurprijzen aan te pakken blijven uit of zijn onvoldoende om jongeren uit de nood te helpen”, zegt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt dat „het perspectief voor jongeren concreter moet” en zou graag zien dat jongeren „een echte stem” krijgen bij het ontwikkelen van toekomstig beleid. En het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) constateert dat „het koffertje voor studenten wederom leeg is”. „De koning sprak vandaag over onzekerheden voor jongeren, maar voor studenten wordt geen aanstalten gemaakt om die onzekerheden weg te nemen”, zegt voorzitter Dahran Çoban.