Kabinet in spe legt laatste hand aan akkoord

De vier partijen die samen een nieuw kabinet willen vormen, zijn maandag aan hun laatste overleg begonnen over het regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de puntjes op de i zetten bij hun plannen voor de komende jaren. „We kijken nog een keer even naar het geheel”, aldus VVD-voorman Mark Rutte.

Het conceptregeerakkoord gaat na afloop van het overleg naar de fracties van de vier partijen. Zij kunnen nog commentaar geven. De kopstukken van de partijen presenteren dan dinsdag het definitieve regeerakkoord van het derde kabinet van premier Rutte.

Ondertussen vestigt deze formatie een record als de langste ooit. Het record was sinds 1977 in handen van het kabinet-Van Agt I met 208 dagen. Deze maandag wordt het record geëvenaard, dinsdag gebroken. Naar verwachting begint het kabinet-Rutte III in de week van 23 oktober.