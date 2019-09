‘Kabinet gaat acute problemen in zorg voorbij’

CNV Zorg en Welzijn vindt dat het kabinet te weinig investeert in de zorg, ondanks de nijpende personeelsproblemen in de sector. „Medewerkers hebben het gevoel dat zij geen goede zorg meer kunnen bieden. De werkdruk is veel te hoog. Onder invloed van marktwerking worden zorgorganisaties aangestuurd alsof het fabrieken zijn”, aldus de zorgbond.

Volgens CNV worden zorgwerknemers ziek en gedemotiveerd omdat ze niet de tijd krijgen die nodig is om patiënten en cliënten te bieden wat nodig is.

De Federatie Medisch Specialisten wil dat een deel van het begrotingsoverschot gebruikt gaat worden voor „een forse eenmalige investering” in de ICT in de zorg. „Daarmee brengen we op korte termijn verlichting voor al die betrokken zorgprofessionals die dagelijks onder toenemende druk de beste zorg willen geven aan hun patiënten”, aldus de medisch specialisten.