Kabinet compenseert vuurwerkhandelaren

Het kabinet komt met een compensatieregeling voor vuurwerkverkopers, die hun voorraad niet meer kunnen slijten vanwege het aanstaande verbod op bepaalde soorten knallers en vuurpijlen. Met de regeling moeten vooral kleine vuurwerkondernemers worden geholpen, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij „worden het meest getroffen door het komende verbod”.

De Kamer vroeg in februari al om een tegemoetkoming voor verkopers, nu bepaalde soorten consumentenvuurwerk in de ban gaan. Verkopers kunnen de inkoopwaarde van hun voorraad vergoed krijgen, in ieder geval voor de eerste 1500 euro. Binnen dat bedrag kunnen verkopers ook een vergoeding claimen voor lanceerstandaarden, die worden gebruikt voor vuurpijlen.

In totaal wordt er drie miljoen euro voor de regeling uitgetrokken. Als er binnen dat budget genoeg geld is, kunnen ook grotere restvoorraden worden vergoed.

Verlies op hun restvoorraad zullen de verkopers wel sowieso maken. Het vuurwerk dat ze nog over hebben moet namelijk nog via een importeur of een grotere ondernemer worden opgehaald, die het naar het buitenland kan brengen. Het kabinet verwacht dat die daarvoor niet meer in rekening brengen „dan 20 procent van de inkoopwaarde die de kleine ondernemer van de overheid heeft gekregen”.