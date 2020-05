‘Kabinet biedt veel ondernemers weer perspectief’

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet in meerdere stappen verschillende sectoren in de economie weer wil openstellen. Dit biedt veel ondernemers weer perspectief, zeggen ze in een eerste reactie.

„Al weken spreken wij de wens uit dat we na de meivakantie weer wat gas kunnen geven als de ontwikkeling van het virus het toelaat. Dat kan nu en dat is een opsteker in deze voor ondernemers zware tijd”, laat VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer weten.

Hij benadrukt dat het kabinet door gesloten sectoren weer op te starten de diepte en de kosten van de recessie vermindert. Maar volgens hem zijn de economische problemen niet van de baan.”Voor alle ondernemers die nog moeten wachten of maar beperkt aan de bak kunnen, moeten we met het tweede noodpakket zorgen dat ze worden gecompenseerd, zodat we zoveel mogelijk banen en bedrijvigheid in stand kunnen houden. Voor veel sectoren moet de klap bovendien nog komen”, aldus De Boer.

Volgens de ondernemersorganisaties zijn de nieuwe plannen van het kabinet door de bank genomen goed werkbaar. Wel vinden ze het jammer dat bijvoorbeeld sportscholen niet al voor 1 september aan de slag kunnen.”Wij hopen op snellere versoepelingen als we ons met elkaar goed blijven houden aan de 1,5 meter- en andere spelregels”, stelt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. De ondernemersorganisaties roepen iedereen dan ook op om waar mogelijk te blijven thuiswerken, om zo grotere druk op bijvoorbeeld het openbaar vervoer te kunnen voorkomen.