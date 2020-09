Kabinet: bekende gedupeerden toeslagen voor eind 2021 compenseren

De ouders die in beeld zijn bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst als gedupeerden in de toeslagenaffaire, moeten eind 2021 geholpen zijn. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen hoopt de 8.300 ouders in maart volgend jaar duidelijkheid te geven over hun dossier en wanneer ze compensatie ontvangen. Ouders die in acute financiële problemen komen, worden eerder geholpen.

Het gaat om ongeveer 80 ouders die snel in de problemen komen als ze niet geholpen worden. Ze worden bijvoorbeeld hun huis uit gezet of kunnen geen boodschappen meer doen voor hun gezin. Zij worden dit jaar al gecompenseerd. Ook de 170 ouders die al jaren kampen met een „schrijnende situatie” worden voor het einde van het jaar geholpen. Dit zijn ouders van wie het leven ingrijpend is veranderd door het handelen van de Belastingdienst.

De ouders krijgen compensatie omdat ze het slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde jacht van de fiscus op fraudeurs. Zij werden er onterecht van beschuldigd fraude te hebben gepleegd, en moesten enorme bedragen terugbetalen, zonder dat zij een eerlijke kans hadden op beroep. Dit leidde in veel gevallen tot grote financiële en persoonlijke problemen.

Het compenseren van de gedupeerde ouders is een van de belangrijkste taken van Van Huffelen als staatssecretaris, maar deze ‘hersteloperatie’ blijkt een stuk complexer dan gedacht. Deze zomer zijn 108 ouders met een „relatief overzichtelijk dossier” gecompenseerd. Zo kwam de bewindsvrouw erachter dat er meer tijd nodig was om hen te helpen. Ook kon de opgezette crisisorganisatie die de toeslagenaffaire afhandelt, de grote aantallen dossiers niet aan.

Er komt een noodregeling voor ouders die met financiële problemen kampen. Als er toch niet snel genoeg geld op de rekening van de ouders staat, waardoor ze hun medicijnen of huur niet kunnen betalen, kunnen zij een bedrag van in principe maximaal 500 euro uit die pot aanvragen. Mocht het nodig zijn, is het ook mogelijk toch een hoger bedrag uit te keren.

Van Huffelen is blij dat ze ouders meer duidelijkheid kan geven over de moeizame compensatiemaatregelen. „Mijn ambitie is eigenlijk om iedereen onmiddellijk te helpen”, zegt de bewindsvrouw. „Aan de andere kant moet ik het ook zorgvuldig doen.”

Ouders die zich voor 1 juli 2020 hebben gemeld, hoopt Van Huffelen in de eerste helft van volgend jaar te hebben geholpen. Ouders die zich nog moeten melden, worden - afhankelijk van hun situatie - na 2021 geholpen.