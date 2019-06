Kabinet begint campagne over levenseinde

Om terminaal zieke mensen en hun familieleden te helpen met vragen over de naderende dood begint het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een campagne.

Palliatieve zorg helpt om de beleving van deze periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze belangrijk vinden. De campagne benadrukt dat het leven en de zorg niet stoppen wanneer iemand uitbehandeld is.

Het kabinet wil dat mensen „tijdiger het gesprek aangaan”, licht minister Hugo de Jonge toe in een interview met Trouw. „Het gebeurt vaak te laat en te vaak niet”. Op een website die hij donderdag opent, staat informatie over palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding en hoe je een wilsbeschikking en testament opstelt.

„Voorlichting over euthanasie en voorlichting over zorg voor mensen die zijn uitbehandeld, bestaan naast elkaar. Het nieuwe is dat we nu ook aandacht vragen voor een beter gesprek over de hele laatste levensfase”, aldus De Jonge.

„Het gesprek over de laatste levensfase is moeilijk. Het lijkt niet te passen in onze Instagramsamenleving. Maar het is ontzettend belangrijk dat we de dood de plek geven die hij verdient, als volwaardig onderdeel van het leven”, zegt de minister. „De nadruk lag in de politiek vooral op euthanasie en voltooid leven. Maar de meeste mensen sterven een natuurlijke dood. Het zou jammer zijn als de aandacht daarvoor, en hoe we dat zorgvuldig begeleiden, in de verdrukking komt.” De campagne is volgens hem nadrukkelijk niet bedoeld om de vraag naar euthanasie voor te zijn.

Het motto van de campagne is ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga, maar tot die tijd leef ik.’ Jaarlijks sterven in Nederland circa 150.000 mensen, in 80 procent van de gevallen komt dat voor de arts niet onverwacht. Dat betekent dat per jaar rond de 120.000 mensen palliatieve zorg nodig kunnen hebben, aldus het ministerie.