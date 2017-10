Kabinet: andere vorm samenwerking met Turkije

Het nieuwe kabinet gaat zoeken naar een „alternatieve vorm van samenwerking” met Turkije. „We willen wel samenwerken met Turkije op alle fronten, maar een lidmaatschap van de EU zit er niet in”, zegt Kees Verhoeven van D66.

Turkije voldoet bij lange na niet aan de Kopenhagen-criteria voor toetreding tot de EU. Tegelijkertijd wil de Europese Unie de onderhandelingen met het land nog niet stoppen. Daarom moet er een alternatieve vorm van samenwerking worden gevonden, menen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Er moet met Turkije op gebieden van handel, migratie en veiligheid afspraken worden gemaakt, aldus Verhoeven. Welke vorm die nieuwe samenwerking krijgt, moet volgens de democraat het nieuwe kabinet gaan uitzoeken.

De relatie tussen Turkije en de EU is sterk verslechterd sinds de mislukte militaire staatsgreep medio vorig jaar. Sindsdien zijn in Turkije vele duizenden mensen opgepakt. Ook verloren veel mensen hun baan en werd de media de mond gesnoerd.

Eerder dit jaar was er een groot diplomatiek conflict tussen Nederland en Turkije nadat het kabinet de Turkse minister van Buitenlandse Zaken toegang tot het land had geweigerd. Een andere Turkse minister werd gedwongen het land te verlaten. De Nederlandse ambassadeur is sindsdien niet welkom in Ankara.