De pas geopende kabelbaan in het Groningse Ter Apel is alweer dicht. Vandalen hebben zoveel vernielingen aangericht dat de kabelbaan niet meer veilig te gebruiken is, laat de gemeente Westerwolde weten.

De handbediende kabelbaan van ruim 22 meter over het Ruiten-Aa-kanaal werd op 18 juni geopend. Wandelaars konden ermee van het ene stuk bos naar het andere.

Locoburgemeester Giny Luth meldt dat de gemeente aangifte doet en zich beraadt op maatregelen.