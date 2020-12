Bij het metrostation Reigersbos in Amsterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zware explosie plaatsgevonden. Daarbij is een kaartjesautomaat opgeblazen, meldt de politie.

De EOD is ter plaatse om onderzoek te doen. Het metrostation is afgezet. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

De politie is op zoek naar getuigen.