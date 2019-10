Kaart van Nederland in emoji’s is een hype

Mathieu van Woerkom uit Kapelle plaatste een week geleden een zelfgemaakte kaart van Nederland, ingekleurd met emoji’s. De planoloog maakte heel wat los op sociale media.

Ieder icoontje in de kaart staat voor een kenmerk van de regio. Veel emoji’s zijn met wat nadenken wel te herleiden.

Een stukje kaas bij Gouda, een vliegtuig voor Schiphol, kersen in de Betuwe, een hengel bij Urk en een kreeft bij Yerseke. Anderen zijn veel ingewikkelder. Want wat doet de Cubaanse vlag bij Nijmegen (Havana aan de Waal), een stoplicht bij Almelo (knipoog naar een grap van Herman Finkers) en een telefoon bij Apeldoorn (even Apeldoorn bellen)?

Inmiddels maakte Van Woerkom ook een kaart van Zeeland.

Anderen raakten geïnspireerd door het idee en fabriceerden ook emoji-kaarten.