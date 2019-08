De Britse kaartenmaker Parallel heeft een interactieve kaart van Nederland gemaakt met de bouwjaren van alle gebouwen. Ze maakten hiervoor gebruik van de gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Kleuren geven een aanduiding van het bouwjaar. Met de cursor is ook een exact bouwjaar per gebouw te zien. Vooral voor oudere gebouwen is dit niet altijd nauwkeurig. Dan is bijvoorbeeld de gevel nieuwer dan de rest van het gebouw.