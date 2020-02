Kaag: meer vertrouwen in berechting Bashir na bezoek aan Soedan

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft er meer vertrouwen in gekregen dat de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir voor de rechter zal verschijnen. Dat zei ze na een bezoek woensdag aan Khartoem, de hoofdstad van Soedan.

Ze sprak daar onder anderen met premier Abdallah Hamdok en de militaire leider Abdel Fattah al-Burhan. Het leger en de voormalige oppositie vormen sinds vorig jaar een overgangsregering. Bashir verloor eind 2018 na bijna dertig jaar de macht na een volksopstand.

Er is een politieke strijd gaande waar de rechtszaak tegen Bashir en zijn mededaders moet plaatsvinden. Hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag voor onder meer oorlogsmisdaden en genocide in de regio Darfur. Het ICC wil in totaal vijf Soedanezen vervolgen voor misdaden in Darfur.

Alle leiders die Kaag heeft gesproken willen dat Bashir voor de rechter verschijnt. Hoe is nog onduidelijk. Sommigen vinden dat het ICC Bashir in Khartoem moet gaan berechten. Er is in elk geval een „nauwe dialoog” aan de gang tussen het nieuwe Soedanese bewind en het ICC. „Ik ben wat gerustgestelder dan vooraf”, aldus Kaag.