„K. gaf info over vervoer en woning Wilders”

Politiemedewerker Faris K. deelde informatie over de woonplaats, de beveiliging en manier van vervoer van politicus Geert Wilders. Ook vertelde hij over het bezoek aan Nederland van een van de dochters van Barack Obama, die toen nog president van de VS was en hij sprak over een nieuw dienstwapen.

Dat zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Den Haag tijdens de eerste niet-inhoudelijke behandeling van de zaak.

K. wordt ook verdacht van schending van het ambtsgeheim omdat hij in politiesystemen keek voor privédoeleinden. Hij deed dat niet om informatie te delen met criminelen.

De 36-jarige K. zat bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) en was onder meer betrokken bij de beveiliging van PVV-voorman Wilders. K. was binnen de DBB belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van de PVV-voorman en ook van andere niet-nader genoemde personen die beveiligd werden.

Hij was niet aanwezig bij de zitting. Zijn advocaat Peter Plasman wel. Plasman had eerder al laten weten dat K. „enkel stoer had gedaan tegen vriendinnen”. Volgens hem was K. iets te loslippig geweest. Maar daarnaast is volgens hem - zelfs binnen de DBB - niet duidelijk welke informatie met wie gedeeld mag worden.

De politiemedewerker werd februari vorig jaar opgepakt, midden in de campagnetijd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wilders legde daarop tijdelijk zijn campagne stil.

In 2008 was hij al veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur wegens het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim. K. werkte toen voor de politie in Utrecht.