Juwelierspaar verdacht van miljoenenfraude

Een echtpaar dat een juwelierswinkel in Arnhem had, wordt ervan verdacht sinds 2012 voor enkele miljoenen euro’s te hebben gefraudeerd. Het stel kocht onder andere oud goud in en nam volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een deel van de omzet niet op in de boekhouding. Die bedragen werden witgewassen door investeringen in het bedrijf of het kopen van goederen.

De FIOD doorzocht woensdag het bedrijf en twee woningen in de omgeving van Arnhem. Op een deel van de goudhandel is beslag gelegd, om zo achterstallige belastingbetalingen veilig te stellen.