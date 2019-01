Jutters van Terschelling krijgen het op de heupen

Terschelling is totaal van slag. Nu woensdag allerlei spullen uit overboord geslagen containers aanspoelen, zijn de eilanders massaal aan het jutten geslagen. ,,Dit is een feestje. Al denkt iedereen overmorgen: Wat moeten we met die troep?”

Woensdagavond, kwart voor elf. Marleen Zorgdrager (47) koerst haar quad over een duister duinweggetje naar het dorpje Formerum op Terschelling.

In de aanhangkar achter het voertuig zit dochter Berber (21). De twee komen net terug van een jutterstochtje op het strand. Zoals zo veel andere eilandbewoners speurden ze naar spulletjes uit het water.

In de nacht van dinsdag op woensdag verloor de MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld, zo’n 270 containers. De inhoud van enkele van die containers is onder meer op de Terschellinger kust terechtgekomen. Speelgoed, tv-schermen, Ikea-opbergbakjes, rieten manden. Al is veel spul wel aangetast door het zoute water.

Paardjes

,,Erg grappig dat er zo veel my little pony’s zijn aangespoeld”, lacht moeder Zorgdrager, die bij een paardverhuurbedrijf werkt. Ze hebben zo’n honderd van de speelgoedpaardjes meegenomen. „We gaan misschien een opvangcentrum voor my little pony’s beginnen. En dan verkopen we dat speelgoed voor een goed doel.”

Dochter Berber: „Heel leuk is dat onze hond op het strand telkens alleen maar die speelgoedpaardjes eruit pikte en naar ons toebracht.”

Moeder: „Voor een nichtje hebben we een paar sandaaltjes met glitters meegenomen. Gelukkig zaten ze aan elkaar vast. Anders moet je eerst een linker en een rechter in de juiste maat bij elkaar zoeken.” Dochter: „Topkwaliteit is het niet, maar als je ze die sandaaltjes even in een emmer zoet water schoonmaakt, kun je ze best dragen.”

Rommel

Aan alle kanten is te merken dat Terschellingen bevangen is door jutterskoorts. Zelden spoelden er in een keer zo veel overboord geslagen spullen aan op het eiland. Het is al weer een jaar of acht geleden dat er in een keer een berg voorwerpen aan kwam drijven.

Tegen halfelf woensdag, de sterren pinkelen aan een gitzwarte hemel, zwaaien de lichtbundels van terreinwagens over het donkere strand.

,,Dit is een feestje”, zegt Berber Zorgdrager. ,,Maar overmorgen beginnen mensen te balen en denken ze: Wat moeten we met al die rommel?” Tijdens het jutterstochtje dat moeder en dochter net achter de rug hebben, haalden ze alleen maar troep van het strand. Om zo milieuvervuiling tegen te gaan. In de aanhangwagen achter de quad liggen slierten vuil plastic.

Hebberig

Op het strand heerst een ,,leuke sfeer”, zegt moeder. ,,Iedereen is opgewonden en blij.” Haar dochter: ,,Als je een studie psychologie volgt, moet je hier op het strand zijn. Kun je iets van het menselijk gedrag zien. De een is heel hebberig, de ander laat wat voor een ander liggen.”

Ze merkte het zelf op het strand. Zodra een jutter een vondst doet, zijn anderen er als de kippen bij om ook een graantje mee te pikken. ,,Als meeuwen die op een frietje op de haven duiken.”

Jutters proberen elkaar te slim af te zijn. ,,Sommigen hebben een speciaal knopje in de auto waarmee ze het autolicht kunnen doven. Zodat anderen niet meteen in de gaten hebben dat ze ergens stilstaan.” De diehards proberen via internet de te verwachten koers van een overboord geslagen containers in kaart te brengen. En dan hun slag te slaan.

Leeggeroofd

In het pikkedonker komen drie lampjes dichterbij. Het zijn Kevin (29), zijn zus Laura (22) en een andere eilander, de 21-jarige Dorina. Ze komen net van een speurtochtje langs het strand. In de hoop op een vondst uit duizenden. Maar nee. ,,Alles is al leeggeroofd.” Eerder woensdag vonden Kevin en Laura twee tv-schermen. „Je hoopt stiekum dat ze nog goed zijn.” Maar de apparaten waren aangetast door het zoute zeewater. ,,Dus die liggen al weer in de kliko.”