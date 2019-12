Justitieminister in 2016: Uitlevering criminelen vanuit Dubai mogelijk

Het is mogelijk dat Dubai criminelen uitlevert aan Nederland. In woorden van die strekking reageerde minister Van der Steur (Justitie) in 2016 op Kamervragen van de SP. De kwestie is actueel, omdat de gevreesde misdadiger Ridouan Taghi deze week in Dubai is aangehouden.

De toenmalige bewindsman meldde dat Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (waar Dubai ligt) „beide partij zijn bij diverse VN-verdragen over georganiseerde criminaliteit, drugs, terrorisme en corruptie die allen een verdragsbasis bieden voor uitlevering.” Nederland leverde enige jaren geleden ook een persoon uit aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), meldde de minister toen.

Van der Steur maakte gewag van samenwerking tussen Nederland en de VAE. „In 2010 is een Memorandum of Understanding (een soort herenakkoord, red.) getekend tussen Nederland en de VAE op het gebied van samenwerking in strafzaken. In 2014 waren besprekingen tussen de ministeries die met de justitiële samenwerking zijn belast.”

VN-verdragen zijn bedoeld om te voorkomen dat zich ergens in de wereld vrijhavens voor misdadigers vormen, zei de minister destijds. Hij sprak van „een netwerk van landen op alle continenten waarmee kan worden samengewerkt bij ernstige delicten. Nederland maakt daarvan ook gebruik en zoekt actief rechtshulp met andere landen waar dat nodig wordt geacht voor strafrechtelijke onderzoeken. Ook zonder verdragen is het niet onmogelijk om met landen samen te werken. Al is dat ingewikkelder. Per geval wordt beoordeeld welke mogelijkheden er zijn. De inzet van politie liaison officers is daarbij nuttig.”