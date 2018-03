Justitie zoekt slachtoffer schietpartij

Justitie is op zoek naar het slachtoffer van de schietpartij op 5 december aan de Diamantdijk in Roosendaal. Dat zei de officier van justitie woensdag bij de eerste zitting in het proces bij de rechtbank in Breda. Twee broers Jaouad en Hicham B. staan terecht.

Het slachtoffer horen is van belang, omdat er voor de schietpartij veel gedoe was. Het zou gaan om een langer durend conflict in het softdrugsmilieu. „Deze familie is geterroriseerd”, gaf advocaat Ed Manders van Jaouad B. als aanleiding voor de schietpartij. Het slachtoffer werd daarbij in zijn rug geraakt.

Slachtoffer Younes B. zou zelf weer hebben geschoten op de woning van één van de twee broers. Enkele dagen nadat Hicham B. vrijkwam, werd diens huis aan de Amethistdijk in Roosendaal beschoten. Dat was op 18 februari van dit jaar.

Overigens zei Manders nog dat Younes B. de familie helemaal niet bedreigde vanwege drugs. „Het was zinloos geweld.” Zijn cliënt Jaouad, die bekende te hebben geschoten, blijft in de gevangenis, besliste de rechtbank woensdag.

De officier van justitie zei dat ze eigenlijk de zaak nog niet inhoudelijk wil behandelen, zolang het slachtoffer niet is gehoord. „Hij heeft ook een hele sterke rol gespeeld, die mede tot dit delict heeft geleid.”

Op 11 juni gaat de zaak verder.