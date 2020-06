Justitie wil crimineel Nico V. voor bijna 3 miljoen plukken

Het Openbaar Ministerie wil crimineel Nico V. (56) uit het Noord-Hollandse Zwaag voor bijna 3 miljoen euro plukken. Het gaat voornamelijk om crimineel vermogen dat hij in een boerderij zou hebben gestopt en geld dat de verzekeringsmaatschappij uitkeerde nadat de woning eind 2014 geheel was afgebrand.

Dit bleek dinsdag tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Alkmaar in de zaken tegen V., zijn partner en haar moeder. V., niet aanwezig in de rechtbank, is aangeklaagd voor afpersing van de verzekeringsmaatschappij en hypotheekfraude. Ook beide andere verdachten lieten zich niet zien. Zij worden vervolgd voor witwassen. Daarnaast wil justitie ook van hen miljoenen euro’s vermeend crimineel geld terugvorderen.

V. werd in december 2015 opgepakt in een groot politieonderzoek naar witwaspraktijken, een jaar nadat de boerderij aan de Dorpsstraat in Zwaag in vlammen was opgegaan. Hij zat daarna korte tijd vast. In het inmiddels jaren lopende onderzoek bracht de rechtbank dinsdag op verzoek van de advocaten een knip aan. De drie moeten zich in de loop van dit jaar eerst verantwoorden in hun strafzaken. De ontnemingen komen pas later aan de orde.

Nico V. is een bekende naam uit de Amsterdamse onderwereld. Hij was lijfwacht van de in 2000 geliquideerde crimineel Sam Klepper. Ruim tien jaar geleden probeerde justitie hem tevergeefs achter de tralies te krijgen voor een mislukte moordaanslag op Heineken-ontvoerder Cor van Hout, eveneens in 2000.

V. zat wel jarenlang in de gevangenis voor het doodschieten van een man in 2002 in Hoorn. Dat gebeurde in het bomvolle café De Volendammer op de avond van Koninginnedag. Ook die zaak leek aanvankelijk niet rond te komen, omdat niemand durfde te getuigen. Daar kwam later verandering in, zodat V., in het verleden ook de ‘Schrik van Hoorn’ genoemd, alsnog kon worden veroordeeld. In hoger beroep legde het hof hem twaalf jaar cel op.