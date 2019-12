Justitie vervolgt verdachte van ddos-aanvallen

Jelle S. uit Oosterhout wordt door justitie vervolgd voor de reeks cyberaanvallen vorig jaar op onder andere de Belastingdienst en verschillende banken. Hij kan binnenkort een dagvaarding verwachten. Dat bevestigt het OM naar aanleiding van een bericht van Tubantia.

De toen 18-jarige Jelle S. werd in februari vorig jaar opgepakt voor een ddos-aanval op onder meer de bunq-bank. Als gevolg daarvan was de bank dagenlang niet of slecht bereikbaar. Ook waren er aanvallen op de Belastingdienst, internetsite Tweakers en internetaanbieder Tweak.

„De schade door de ddos-aanvallen was enorm en het gaat om een zwaar feit dat strafbaar is. Dus we gaan hem vervolgen”, aldus een woordvoerster van het OM. Scholier Jelle S. eiste de aanvallen zelf op, onder meer in correspondentie met de Volkskrant. Hij wilde naar eigen zeggen aantonen dat het met een relatief simpele aanval mogelijk is om banken plat te leggen.

Bij een ddos-aanval wordt een server bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer waardoor een internetsite moeilijk bereikbaar wordt.