Justitie trekt hoger beroep ov-fraudezaak Limburg in

Het Openbaar Ministerie gaat toch niet in hoger beroep in een fraudezaak tegen de NS Groep, vijf voormalige bestuurders van vervoersbedrijven en een directeur van een adviesbureau. Het OM had in deze zaak tot twaalf maanden gevangenisstraf en een hoge boete geëist, maar de rechtbank in Den Bosch sprak de organisaties en verdachten vrij.

Het OM verdacht de NS Groep, de bestuurder van een adviesbureau en vijf voormalige bestuurders van vervoersbedrijven van fraude bij het binnenhalen van een ov-concessie in Limburg door valsheid in geschrifte en omkoping. En wel omdat de NS een adviseur inhuurde die in het verleden voor concurrent Veolia werkte en zodoende was gebonden aan een non-concurrentiebeding. Deze man zou na het binnenhalen van de concessie een baan krijgen binnen de NS.

Maar volgens de rechtbank biedt het strafrecht geen mogelijkheid om sancties op te leggen op deze manier van doen. Zodoende kon volgens de rechtbank strafbaar handelen niet bewezen worden. Ook het OM vindt nu dat er geen bewijs kan worden geleverd voor de verdenkingen van de meeste betrokkenen. „Daarnaast is het zo dat betrokkenen, op basis van hun handelen en hun positie, al zodanige gevolgen hebben ondervonden dat het doorzetten van het hoger beroep niet opportuun is”, aldus het OM. De NS heeft op grond van eigen onderzoek enkele bestuurders ontslagen of op non-actief gezet.

Bij de aanbestedingsprocedure In 2015 van het openbaar vervoer in Limburg, die aanvankelijk werd gewonnen door NS-dochter Abellio, zijn onregelmatigheden gepleegd. Medewerkers van Qbuzz, een ander dochterbedrijf van NS dat voor Abellio het busvervoer zou doen, kregen tegen de regels in vertrouwelijk informatie van een medewerker van Veolia Transport. Dat was ook in de race voor de concessie.

NS erkende in april 2015 dat dochterbedrijf Qbuzz in de strijd om de ov-concessie in Limburg een oud-medewerker van concurrent Veolia in dienst had genomen. Deze medewerker hielp Qbuzz aan vertrouwelijke informatie. Tegen de betrokken bestuurders van Qbuzz werden toen meteen disciplinaire maatregelen getroffen.