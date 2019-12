Justitie praat nog over veiligheid nieuwe advocaat kroongetuige

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en het Openbaar Ministerie zijn nog in gesprek met de nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B. over zijn beveiliging. Dat meldt de NCTV. De advocaat, wiens identiteit niet publiekelijk bekend is, zei woensdag in De Telegraaf dat hij zich terugtrekt voordat hij goed en wel is begonnen, omdat hij ontevreden is over te nemen veiligheidsmaatregelen.

„Ik praat nu al weken met overheidsinstanties over de beveiliging van mijn kantoor en van mijzelf”, aldus de advocaat tegen De Telegraaf. „Concreet gebeurt er amper wat. De maat is vol wat mij betreft.”

De NCTV en het OM zeggen dat zij nog zullen reageren op de kritiek van de advocaat. „Want het is heel belangrijk dat de kroongetuige zo snel mogelijk weer een advocaat heeft”, aldus de NCTV in een schriftelijke verklaring.

Nabil B. is kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin de maandag in Dubai opgepakte Ridouan Taghi als hoofdverdachte geldt. B.’s advocaat Derk Wiersum werd in september doodgeschoten.

De rechtbank zei woensdag dat haar nog niets bekend was over de perikelen rond de nieuwe advocaat.