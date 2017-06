Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt uitlatingen die Geert Wilders in 2015 in Oostenrijk deed. Wilders zei tijdens een speech in Wenen onder meer dat de islam een ideologie van oorlog en haat is.

Een moslimorganisatie uit die stad deed daarop aangifte tegen Wilders, waarna het Oostenrijkse Openbaar Ministerie een gerechtelijk vooronderzoek begon. Dat Oostenrijkse OM heeft eerder dit jaar besloten de zaak over te dragen aan Nederland, schrijft het AD.