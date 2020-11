Justitie onderzoekt ‘pedojager’ Utrecht

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch is een onderzoek begonnen naar een 30-jarige man uit Utrecht die zich zou profileren als ‘pedojager’. Directe aanleiding voor het onderzoek is de ernstige bedreiging van een man uit Oss, die volgens de verdachte contact zou hebben gelegd met een minderjarig meisje. De Utrechter zou deze man thuis hebben opgezocht en de afgedwongen ‘bekentenis’ hebben gefilmd. De video heeft hij volgens het OM op zijn Instagram-account gepost.

Het incident deed zich voor op 29 september. De politie kwam de verdachte op het spoor door camerabeelden uit de omgeving en onderzoek naar het Instagram-account. Zij zegt aanwijzingen te hebben dat de man zich vaker bezighoudt met dit soort praktijken.

De verdachte is op 2 november in Utrecht aangehouden. Hij is later op last van de rechter-commissaris onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.

Onderzoek van de politie naar het slachtoffer heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de man contact heeft gelegd met een minderjarige.