Justitie onderzoekt online oplichting mondkapjes

Politie en justitie zijn een onderzoek gestart naar een nepwebsite die mondkapjes aanbood. De zaak kwam aan het licht door een vrouw uit Hongkong, die een paar weken geleden via de site een partij mondkapjes bestelde en daar 28.000 euro voor betaalde. Het bleek om pure oplichting te gaan. Volgens het OM wordt de coronacrisis steeds vaker uitgebuit door criminelen. „Ze spelen in op de angst van het publiek”, zegt justitie.

De site maakte gebruik van naam en gegevens van een bestaand bedrijf uit het noorden van Nederland, aldus het Openbaar Ministerie. Het bedrijf heeft niets met de oplichtingspraktijken te maken. Toen bleek dat de vrouw was opgelicht, heeft ze contact opgenomen met de autoriteiten in Nederland.

Gebleken is dat de site wordt gehost door een bedrijf in de Verenigde Staten. Het OM in Nederland heeft de hoster gevraagd de nepwebsite uit de lucht te halen en de gegevens van de eigenaren aan de Nederlandse politie te verstrekken.

Volgens het OM wordt er wereldwijd steeds vaker online opgelicht, waarbij schaamteloos gebruik wordt gemaakt van de coronacrisis. Het gaat daarbij onder meer om phishing naar bankgegevens van ‘banken’ die „bacterievrij bankpassen leveren”, nepberichten over corona met daarin verstopt malware, en e-mails met foute ‘thuiswerklinkjes’.