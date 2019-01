Justitie: nieuwe strategie voor afpakken

Het Openbaar Ministerie wil meer geld afpakken van criminelen en komt daarom met een nieuwe strategie. Volgens officier van justitie Janneke de Smet-Dierckx, sinds een half jaar verantwoordelijk voor afpakken, is het nog steeds niet standaard dat in ieder onderzoek waarin geld het motief is, door een financiële bril wordt gekeken en geldstromen worden gevolgd. „Dat moet echt anders.”

Vorig jaar werd ruim 171 miljoen euro afgepakt van criminelen, waarmee wel de doelstelling voor het zevende jaar op rij werd gehaald, aldus het OM. Maar in 2017 werd nog 221 miljoen euro afgepakt. Er is volgens het OM dan ook onvrede over, dat het afpakcijfer voor 2018 lager ligt. Daarbij is een groot deel van de 171 miljoen euro te danken aan de schikking die het OM met ING heeft getroffen wegens nalatigheid bij het voorkomen van witwassen.

Volgens De Smet-Dierckx is door de extra aandacht voor afpakken de tegenstander slimmer geworden. „Bijna geen enkele crimineel koopt nog een auto op eigen naam of stopt geld in een sporttas op de achterbank van zijn auto.” Nu wordt volgens haar virtueel geld gebruikt, wordt geld contant vervoerd in ingenieuze verbergruimtes in auto’s, op slinkse wijze in het bancaire systeem gebracht en de hele wereld rondgepompt.

In de nieuwe strategie moet vanaf de begin van een onderzoek worden gekeken wat de beste opsporingsmethode is. „Waar wij vanuit de traditionele opsporing geneigd zijn om voor de ‘kilo’s en kerels’ te gaan, moeten wij breder gaan kijken en financiële opsporing als middel zien.” Volgens haar moeten de geldstromen worden gevolgd om bij de top van de misdaad terecht te komen. „Het is tijd voor vak-volwassenheid. Uiteraard gaan we er nooit voor 100 procent in slagen, maar het moet beduidend beter dan tot op heden.”