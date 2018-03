’Justitie moet genocide IS’ers onderzoeken’

Er moet een speciale aanklager komen om misdaden te onderzoeken die Nederlanders plegen die zich bij IS hebben aangesloten. Dit zegt CDA-Kamerlid Martijn van Helvert maandag in De Telegraaf.

Het kabinet stelt dat IS in Irak en Syrië genocide pleegt op christenen, jezidi’s en andere groepen. De VN en de Raad van Europa delen dit standpunt. „Erkenning van genocide betekent de plicht om er iets aan te doen”, zegt Van Helvert in de krant.

Volgens het Kamerlid is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat Nederlanders zich schuldig maken aan genocide. Een deel van die daders keert nu bovendien terug naar Nederland. „We moeten iemand hebben naar wie je met bewijzen toe kunt en die alvast begint met vervolging.”