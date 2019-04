Justitie linkt bende aan reeks liquidaties

De opsporingsdiensten hebben een bende in beeld gebracht die volgens het Openbaar Ministerie in 2014 direct was betrokken bij een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Dat bleek dinsdag bij een inleidende zitting in het proces tegen Iliass K. (31) en Gökhan C. (31) in de rechtbank op Schiphol.

De twee werden een jaar geleden opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Alexander Gillis, in februari 2014 in Zaandam. In december werd K. in zijn cel aangehouden omdat hij ook een rol zou hebben vervuld bij de ‘vergismoord’ op Stefan Regalo Eggermont op 13 juli 2014 en de liquidatie van Massod Amin Hosseini op 3 september van dat jaar.

Dinsdag plaatste de aanklager K. en C. in een groep waarvan onder anderen ook de voor moord veroordeelde Surailie I. en de voor drugshandel in Spanje opgepakte Dennis M. deel zouden hebben uitgemaakt.