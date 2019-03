Justitie legt omstreden radiocolumn over Urk onder de loep

Justitie zal nagaan of in de omstreden radiocolumn over de Urker rellen sprake is van strafbare discriminatie.

Dat meldde het openbaar ministerie Midden-Nederland vrijdag.

In Urk is verontwaardigd gereageerd op column van Elfie Tromp donderdag in het programma De Nieuws BV op Radio 1. Er is aangifte tegen de vrouw gedaan. Ook burgemeester Van Maaren van Urk toonde zich verbolgen. Hij zei vrijdag de „juridische mogelijkheden” te bekijken om in het geweer te komen.

In haar radiocolumn voor omroep BNNVARA stelt Tromp dat ze „langzaam de voordelen ziet” van een stijgende zeespiegel. „Sommige stukken zijn zo door en door rot dat ze maar het beste teruggeven kunnen worden aan de zee. Wat mij betreft moeten ze de dijken maar vast doorsteken bij Urk. Jammer van de gerookte paling, maar beter voor de rest van het land.”

Ook stelde ze dat in Urk „de kleingeestigheid hand in hand gaat met de inteelt. En ja, dat mag ik zeggen, want het is zo. Het dorp heeft zelfs zijn eigen afwijking, de ziekte van Buchem. Dat is een erfelijke ziekte die enkel en alleen in Urk voorkomt. Inteelt, je wordt er nooit slimmer van, maar wel racistischer.”

BNNVARA zegt te begrijpen dat de column discussie omroept, maar zegt dat er geen juridische grenzen zijn overschreden, meldt Omroep Flevoland. „Onze columniste zet in haar column de ongeregeldheden in Urk in scherpe bewoordingen neer en zij gebruikt pittige metaforen. Dat mag echter in een column, zeker wanneer die aansluit bij een kwestie die onderwerp is van maatschappelijk debat. De maker heeft in zo’n publicatie immers een grote mate van vrijheid”, stelt de omroep.