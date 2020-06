Justitie laat deel aanklacht verkrachtingszaak Den Bosch vallen

Het Openbaar Ministerie heeft in de geruchtmakende Bossche groepsverkrachtingszaak de zaak van één van de drie slachtoffers laten vallen. De vijf verdachten van 19 tot 24 jaar oud worden daarom niet meer vervolgd voor de verkrachting van een volgens justitie ‘heel kwetsbaar meisje’. De zaak draait nog wel om de verkrachting van twee andere tienermeisjes op diverse momenten begin vorig jaar.

Het meisje wilde in eerste instantie ook al niet dat de jongens werden vervolgd. De officier van justitie: „Ze wilde absoluut niet met de politie praten. Dat komt onder meer omdat ze bang is op een bepaalde manier bekend te komen staan, niet geloofd te worden en omdat ze bang is voor de verdachten.”

Justitie besloot in eerste instantie wel te vervolgen, omdat de zaak zo ernstig was. Omdat nieuwe verklaringen haaks op haar summiere verhaal zijn komen te staan, verwacht de officier van justitie dat de verdediging het meisje zal willen horen. „De zaak was al de zwakste van de drie, maar dit kwetsbare meisje horen is over de grens. Dat wil ik echt niet.”