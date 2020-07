Justitie in hoger beroep in strafzaak Andy de Heus

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak rond de gewelddadige dood van Andy de Heus. De rechtbank Limburg veroordeelde Ronnie S. op 25 juni tot 17 jaar celstraf wegens doodslag, maar die straf vindt het OM te laag. Het OM had levenslang wegens moord geëist.

S. bracht marktkoopman De Heus op 18 december 2012 in een vakantiehuisje in Stevensweert met vijf schoten om het leven tijdens een ruzie om drugs. Vervolgens heeft S. het lichaam in Stevensweert begraven, waar het pas op 18 februari 2016 werd teruggevonden tijdens een zoekactie.

De rechtbank vindt dat voorbedachten rade en daarmee moord niet bewezen kan worden. S. was niet van plan om De Heus te vermoorden en kreeg een waas voor ogen toen een ruzie over hennepplantages ontstond, aldus de rechtbank. Volgens het OM is er wel degelijk sprake geweest van een vooropgezet plan en daarom gaat het in beroep.