Justitie geeft naam en foto ontsnapte tbs’er vrij

Justitie heeft de identiteit en een foto vrijgegeven van de man uit de Pompekliniek in Nijmegen die afgelopen vrijdag is ontsnapt. Het gaat om de 40-jarige zedendelinquent Ronald van Zwam. Hij ging ervandoor tijdens een begeleid fietsverlof.

Van Zwam is in 2014 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor enkele zedendelicten. Hij zocht daarbij via internet contact met minderjarigen en sprak met ze af. In twee van deze gevallen leidde dit tot ontuchtige handelingen. De slachtoffers en hun familieleden zijn op de hoogte gebracht van zijn ontsnapping.

Van Zwam vertrok vrijdag op een zwarte fiets met roze letters en een fietstas aan de rechterzijde van de bagagedrager. Hij is 1 meter 84 lang, heeft donkerblond kort haar en draagt een bril. Hij was die dag gekleed in een blauwe spijkerbroek, zwarte bodywarmer met daaronder een rode sweater. Hij had een zwarte rugzak bij zich.

Zaterdag meldde de advocaat van Van Zwam dat zijn cliënt niet gevaarlijk is. De politie waarschuwde na zijn ontsnapping wel dat mensen de man niet moeten benaderen.