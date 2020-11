Justitie: corrupte havenarbeiders Vlissingen helpen drugsbendes

Een deel van het personeel van de haven in Vlissingen onderhoudt nauwe banden met drugscriminelen. Deze corrupte havenarbeiders spelen een belangrijke rol bij het importeren van cocaïne via schepen afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika. Dat stelden justitie en politie dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht.

Er werden beelden getoond van hoe de corrupte havenarbeiders te werk gaan. Aan het eind van hun werkdag verlaten ze het haventerrein met gevulde tassen, waarschijnlijk gevuld met drugs. Ook ontvangen ze forse geldbedragen in ruil voor hulp aan drugscriminelen. Hulp waarmee de drugs het terrein kan afkomen, aldus de politie.

Begin november werd in de haven nog 400 kilo cocaïne in beslag genomen, afkomstig van een schip uit Zuid-Amerika. Daarvoor werd sinds begin 2018 al ruim 12.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Justitie denkt dat in werkelijkheid veel meer drugs naar de haven van Vlissingen is gekomen.

Hoewel justitie en politie in dit onderzoek, getiteld Portunus, al twaalf verdachten heeft aangehouden, gaat de import van cocaïne nog steeds door.