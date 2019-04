Justitie: Column over Urk vrijheid van meningsuiting

Een column over Urk die vorige maand op NPO Radio 1 te horen was, valt onder de vrijheid van meningsuiting en er is geen sprake van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie. In de column zei schrijver en columnist Elfie Tromp onder meer dat Urk een kleingeestige gemeente is met inteelt. Over de column waren diverse klachten binnengekomen.

Half maart was het onrustig op Urk door een ruzie bij een snackbar, die uitliep op een vechtpartij in en bij een huis aan de Noorderpalen. Daar had zich een groep van enkele tientallen jongeren verzameld. Twee van hen raakten in gevecht met de bewoners van Marokkaanse afkomst. Een 36-jarige vrouw raakte lichtgewond.

Het OM heeft de tekst van de column bestudeerd en komt tot de conclusie „dat de gehele tekst onder de vrijheid van meningsuiting valt vanwege het karakter van de column, waarbij de uitlatingen zijn gedaan in het kader van het maatschappelijk debat”.

De uitingen zijn volgens het OM wel „onzorgvuldig” te noemen. Het OM heeft ook gekeken of uitlatingen in de column zijn aan te merken als opruiing, dat is niet het geval.

De column van Tromp was te horen in de rubriek De Druktemaker in het programma De Nieuws BV. Tromp zei onder meer: „Welkom in Urk, waar de kleingeestigheid hand in hand gaat met de inteelt en ja, dat mag ik zeggen, want het is zo. Het dorp heeft zelfs zijn eigen afwijking; de ziekte van Buchem. Dat is een erfelijke ziekte die enkel en alleen in Urk voorkomt. Inteelt, je wordt er nooit slimmer van. Wel racistischer, zo blijkt.”