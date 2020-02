Justitie: beeld en geluid van ‘professionele’ bende Martien R.

Het Openbaar Ministerie beschikt over een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal dat is opgenomen in het kantoor in Oss van de veronderstelde misdaadbende van Martien R., die geldt als een kopstuk van de Brabantse georganiseerde criminaliteit. De politie luisterde R. en zijn vermeende handlangers langdurig af en volgens justitie is daardoor „een gedetailleerd beeld ontstaan” over hoe de „professionele” bende opereerde en hoe R. deze aanstuurde. Handel in harddrugs was de voornaamste activiteit van de bende, aldus het OM, maar ook werd volop gehandeld in vuurwapens.

Dat zei de officier van justitie maandag tijdens een eerste inleidende zitting tegen R. en zes medeverdachten, onder wie zijn zoon en een broer. Naar een ander lid van de familie R. wordt nog gezocht.

Het kantoor van de veronderstelde misdaadorganisatie bevond zich achter de woning van R.’s broer Toon en is volgens justitie een schuur. Martien R. kwam er vrijwel dagelijks, aldus het OM, om zijn criminele zaken te bespreken. Ook in auto’s en woningen plaatste de politie afluisterapparatuur.

R. (49) werd in november opgepakt tijdens een grote politieactie op een woonwagenkamp in Oss. Hij zou onder meer betrokken zijn bij de import van bijna 1900 kilo cocaïne, die in twee zendingen is onderschept. R. had volgens het OM „wereldwijde contacten” met leveranciers en maakte gebruik van „havenmedewerkers en katvangers”. De bende zou ook met geweld anderen hebben beroofd van drugs.

De politie zocht ten tijde van de arrestaties dagenlang in en om het kamp en stuitte op drie ondergrondse ruimtes in bos nabij het woonwagenkamp. Daarin werd naast een hoeveelheid drugs een groot arsenaal zware wapens en een explosief gevonden.

De zeven verdachten hebben, op een enkele ontkenning na, vooral gezwegen tijdens politieverhoren. Volgens zijn advocaat wil Martien R. later alsnog een verklaring afleggen.