Juridisch gevecht over vrijgeven 112-melding rond dood Megan

De 112-centralist die in augustus vorig jaar de 16-jarige verdachte van het doodsteken van de 15-jarige Megan uit Breda 19 minuten lang aan de telefoon heeft gehad, wil niet dat de opname van dat gesprek wordt vrijgegeven. De advocaat van de jongen bevestigt een bericht daarover van De Telegraaf.

De centralist beroept zich volgens advocaat Martijn Houweling op zijn beroepsgeheim. De officier van justitie, de onderzoeksrechter en de raadkamer willen de opname van de 112-melding allemaal aan het dossier toegevoegd zien, evenals de verdediging, zegt Houweling. „Het kan mogelijk inzicht geven in wat zich in de woning heeft afgespeeld”, aldus de advocaat.

De advocaat van de centralist is vanwege de kwestie inmiddels naar de Hoge Raad gestapt en heeft er een beroep in cassatie ingediend, om het vrijgeven van het 112-gesprek tegen te houden. Of een uitspraak van de Hoge Raad op tijd zal komen voor het strafproces, weet Houweling niet. „Dat kan ik niet zeggen.”

Megan werd op 19 augustus vorig jaar doodgestoken in haar eigen woning in Breda. De verdachte was een klasgenoot en volgens vriendinnen van het slachtoffer hadden ze ook een relatie.

Maandag staat een vierde tussentijdse zitting in de zaak gepland. Begin april besloot de rechtbank in Breda nog in een zitting achter gesloten deuren dat de jongen moest blijven vastzitten.