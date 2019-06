Juni was zeer warm en heel nat

De maand juni was dit jaar heel zonnig, maar ook heel nat. In De Bilt was de gemiddelde temperatuur 18,2 graden. Normaal is dat 15,6 graden. Ook regende het af en toe heel veel. In totaal viel er 93 millimeter tegen een normaal gemiddelde van 67 millimeter, meldt Weeronline.

In totaal kwam het in De Bilt op vier dagen tot tropische hitte met temperaturen van 30 graden of meer. Juni telde tien zomerse dagen (25 graden of meer) en op 21 dagen was het warmer dan 20 graden. Het was de warmste juni sinds de metingen in 1901 begonnen.

De warmste dag van het jaar tot nu toe was in het Gelderse Hupsel op 25 juni. Daar steeg het kwik naar 36,5 graden. In De Bilt werd het die dag 33,2 graden. Ook in de nachten was het warm. De nacht van 24 op 25 juni was de warmste ooit in juni. In Maastricht werd het niet kouder dan 21,9 graden.

De zon scheen ook bijzonder vaak. Gemiddeld over het land was die 268 uur te zien, goed voor een plek in de top tien van zonnigste junimaanden.

Toch was het op sommige dagen ook zeer nat. Op vijf verschillende dagen viel ergens in Nederland meer dan 40 millimeter regen in een dag. Vier keer werd vanwege zware onweersbuien code oranje afgegeven: op 4, 6, 7 en 19 juni. Op 4 juni trok een tornado over het Gelderse Rheden. Het westen van het land was opvallend natter dan het oosten.