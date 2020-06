Juni was bijzonder warm, vrij nat en vrij zonnig

De maand juni is bijzonder warm verlopen, meldt Weeronline. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kwam uit op 17,5 graden, tegen 15,6 normaal. Volgens het weerbureau is het de op zes na warmste junimaand sinds het begin van de officiële metingen in 1901. Ook was het bovengemiddeld zonnig en viel er meer regen dan normaal.

In juni werd maar liefst 21 keer een warme dag genoteerd met temperaturen van 20 graden of meer in De Bilt. Daarvan werd het op acht dagen warmer dan 25 graden, drie meer dan gemiddeld. Ook werd in juni de eerste officiële tropische dag van het jaar gemeten. Op 27 juni werd het 30,1 graden in De Bilt, daarmee was het ook de warmste dag van de maand en van 2020 tot nu toe.

Er viel ook meer regen dan normaal. Dat kwam onder andere door regen- en onweersbuien in het midden van de maand, waarbij veel regen viel in korte tijd. Gemiddeld over het land viel 85 millimeter regen, waar normaal 68 millimeter regen valt. Ondanks de regen was het ook voor de vierde maand op rij zonniger dan normaal. Gemiddeld over het land komt het aantal zonuren uit rond 228 uur tegen 201 normaal.