Jumbo: wij vragen geen medische gegevens

Jumbo spreekt tegen dat het bedrijf medische gegevens van werknemers opvraagt. Volgens het consumentenprogramma Radar gebeurt dat bij Jumbo-vestigingen rond Breda en speelt de supermarktketen de gegevens door naar een extern bedrijf om zo subsidies aan te vragen.

Het bedrijf zegt dat de vestigingen waar de kwestie speelt, allemaal in handen van dezelfde franchisenemer zijn. „Jumbo zal nader uitzoeken wat hier precies aan de hand is. Deze handelswijze is niet gebaseerd op enig centraal beleid van Jumbo”, aldus het supermarktconcern, dat zegt privacy hoog in het vaandel te hebben.

„Wij gaan uit van de goede bedoelingen van de betreffende ondernemer, maar indien blijkt dat hier regels zijn overtreden, zullen wij vanzelfsprekend gepaste maatregelen treffen.”

Volgens Radar wordt personeel gevraagd om een enquête in te vullen waar ook medische vragen in staan. Wie in goed vertrouwen vertelt dat hij wel eens last heeft gehad van psychische klachten, krijgt een brief waarin gevraagd wordt om een doktersverklaring. Als de medewerker niet meewerkt, wordt gedreigd met consequenties.