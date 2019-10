Jumbo: vleeswaren Offerman uit schap

Jumbo heeft alle vleeswaren van producent Offerman die mogelijk besmet zijn met de listeria-bacterie uit de schappen gehaald. Alles wat nog in de winkel ligt is veilig om te consumeren, aldus de winkelketen. Eerder maakte de supermarktketen bekend 130 soorten vleeswaren uit de schappen te halen.

Jumbo kan nog niet zeggen wanneer het vleeswarenassortiment weer volledig aangevuld is. De betreffende fabriek van Offerman is voorlopig gesloten.

De branchevereniging voor supermarkten CBL laat weten geschrokken te zijn door de kwestie. „Dit is een heel grote terugroepactie”, stelt een woordvoerster in een eerste reactie. De belangenbehartiger van Nederlandse supermarkten verwacht dat de kwestie onder zijn leden voor verhoogde aandacht voor de beheersing van listeria zorgt. „Als blijkt dat het nodig is, zullen protocollen worden aangepast.”

Het is volgens CBL nu eerst zaak dat goed wordt onderzocht wat er is gebeurd op de locatie waar de listeriabesmetting vandaan lijkt te komen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een onderzoek ingesteld.