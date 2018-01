Jumbo-supermarkt in Amsterdam overvallen

Een Jumbo-supermarkt aan de Stadhouderskade in Amsterdam is zaterdagavond overvallen. Om binnen te komen werd met een voorhamer veiligheidsglas vernield, aldus een politiewoordvoerder.

Het inslaan van het veiligheidsglas veroorzaakte zoveel lawaai dat de politie er aanvankelijk rekening mee hield dat er een explosie was geweest of dat was geschoten. Dat bleek niet het geval te zijn.

Op het moment van de overval was er nog personeel in de supermarkt. Die werknemers brachten zichzelf in veiligheid en alarmeerden de politie. Het is niet bekend of er een of meerdere daders zijn. Wel staat vast dat bij de overval buit is meegenomen. Wat dat was, kon de politie niet zeggen.