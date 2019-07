Jumbo roept veganistische schnitzel terug

Jumbo haalt de Veggie Chef Vegetarische Zigeunerschnitzel uit de winkels, omdat het verkeerde product in de verpakking is geplaatst. De winkel heeft in plaats van de veganistische schnitzel Fijn gekruide balletjes in de verpakking gedaan, daar zit ei in. Die zijn dus niet veganistisch. Mensen met een ei-allergie kunnen het product niet eten.

De schnitzels met EAN-code 8718452253470 met een houdbaarheidsdatum tot 12 augustus 2019 zijn uit winkels gehaald. Mensen die het product al hebben gekocht, kunnen het terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder aankoopbon.