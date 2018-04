Jumbo onderzoekt klacht over naald in choco-ei

Supermarkt Jumbo onderzoekt een klacht over een naald in een zakje paaseitjes. Een woordvoerster van de supermarkt zegt dat naar aanleiding van een verhaal met die strekking in BN DeStem. Daarin wordt een moeder opgevoerd die stelt dat haar vierjarige dochter een paaseitje at en dat het meisje plotseling op iets hards beet wat een naald bleek te zijn. „We schrokken ons helemaal rot”, citeert de krant de moeder.

Het zakje was gekocht door een buurman bij een filiaal in Breda. „We betreuren het ten zeerste dat de klant geconfronteerd is met deze situatie”, aldus de woordvoerster. „We nemen klachten van onze klanten altijd zeer serieus en hebben dan ook binnen één uur nadat de melding binnenkwam contact opgenomen met de klant. Het is niet duidelijk hoe de stopnaald in het ei terecht is gekomen.”

Ze benadrukte dat het om een incident gaat: „Er zijn geen verdere klachten binnengekomen. Ook zijn we onze interne processen aan het nalopen. We willen er uiteraard alles aan doen om duidelijkheid te krijgen over de situatie en onderhouden hierover nauw contact met onze klant.”