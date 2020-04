Jumbo haalt taco-maaltijdpakket uit de schappen

Jumbo heeft per direct de verpakkingen met ’Taco’s Tomatensalsa Pakket’ uit de schappen verwijderd. Er is mogelijk een verkeerde saus ingepakt in het maaltijdpakket, aldus de supermarktketen.

Door de fout zijn de allergenen soja en selderij niet gedeclareerd, wat een gevaar kan opleveren voor mensen met een allergie voor een van de twee stoffen. Andere klanten kunnen het product gewoon consumeren.

Jumbo vraagt klanten om het product met barcode EAN 8718452376735 (houdbaarheidsdatum 20-09-2020 of 30-09-2020) terug te brengen naar een van de winkels.