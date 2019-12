‘Jumbo en Albert Heijn verkopen kwartelleed’

Supermarkten Jumbo en Albert Heijn verkopen deze kerst kwartel zonder dierenwelzijnskeurmerk, stelt Wakker Dier. Volgens de organisatie leven kwartels vaak onder afschuwelijke omstandigheden.

Volgens Wakker Dier is het grootste probleem in de kwartelhouderij het gebrek aan regelgeving. Zo is in Europa niet bepaald hoeveel kwartels per vierkante meter mogen worden gehouden. Daardoor leven veel kwartels in overvolle stallen.

„Zelfs een kwartel met een keurmerk leeft met 62 soortgenoten per vierkante meter. Kies voor een vriendelijke kerst en eet geen kwartel”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.