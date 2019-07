Juli warmer, droger en zonniger dan normaal

Juli was een maand met veel gezichten. De eerste helft van de maand was koud met zelfs enkele keren vorst aan de grond. Op 25 juli was het warmer dan ooit in Nederland met 40,7 graden in Gilze-Rijen en in de Bilt 37,5. De zon scheen gemiddeld 239 uur tegen 212 normaal.

Weeronline zette de gegevens van juli op een rijtje: het was droger en zonniger dan gebruikelijk. Door de extreme hitte van afgelopen week komt de gemiddelde maandtemperatuur uit op 18,8 graden, bijna een graad hoger dan normaal (17,9 graden).

Plaatselijk waren er in juli enkele keren wateroverlast, blikseminslagen en hagelbuien. Op 12 juli viel in de omgeving van Hilversum in korte tijd met 75 millimeter neerslag, bijna net zo veel als normaal in een maand valt. Op 20 juli trok een zware hagelbui over het oosten van Goeree-Overflakkee en ook op 27 juli ontstond op veel plaatsen wateroverlast door intensieve regenbuien. Toch was juli met landelijk gemiddeld 41 millimeter regen een zeer droge maand. Normaal valt in deze zomermaand gemiddeld 78 millimeter.